أمريكا : حقن أكثر من 198 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الهيئة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أن 198 مليونا و317 ألفا و40 جرعة إجمالية جرى حقنها لأفراد فى الولايات المتحدة، وهو ما يشكل حوالى 78% من إجمالى 255 مليونا و400 ألفا و665 جرعة تم الحصول عليها.
يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى الولايات المتحدة يبلغ حوالى 31.5 مليون شخص.
وفى السياق، أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية براين كيمب -فى بيان اليوم - أن أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تم حقنها فى الولاية.
وأوضح البيان أن مليون عملية تطعيم جرت خلال فى الولاية خلال 12 يوما، وأن أكثر من 3.2 مليون شخص فى الولاية تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح.
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