روسيا : سنرد قريبا على العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان، إن نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أجرى لقاء مع سالفان حيث "أعطى تقديرا مبدئيا للإجراءات غير المقبولة من قبل الطرف الأمريكى، الذى وجه ضربة موجعة جديدة إلى العلاقات مع روسيا رغم إعلانه نية بنائها بطريقة براجماتية".
وذكر البيان أن السفير الأمريكى تم إبلاغه "بأنه سيتم فى أقرب وقت اتخاذ سلسلة إجراءات جوابية" ردا على العقوبات من قبل الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وشددت الوزارة على أن "محاولات الطرف الأمريكى للتحذير من مواصلة التصعيد غير مناسبة على الإطلاق"، وتابعت موضحة: "على مدار سنوات كثيرة أبدت موسكو أقصى درجات من المسؤولية فى نهجها إزاء مسألة إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى مقبول. لكن واشنطن ومع انتقال السلطة من إدارة إلى أخرى لم تقم إلا بتأزيم الوضع، ولم تستجب لدفعاتنا الإيجابية".
وفى وقت سابق من الخميس أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.
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