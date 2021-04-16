تسجيل ولي أمر جديد على نظام نور 1442 Noor الاستعلام عن نتائج الطلاب واستخراج الشهايد

نستعرض معكم اليوم تسجيل جديد نظام نور لولي الأمر 1442 Noor برقم الهوية فقط بدون رقم سري، وكذلك الاستعلام عن نتائج الطلاب والتي تلقى اهتمام كبير خلال هذه الفترة، حيث تنتهي اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية يوم 10 رمضان، ويتبع ذلك مباشرة رحلة البحث والتعرف على نتائج طلاب نظام نور، لذل سنستعرض معكم طريقة دخول نظام نور Noor في حالة فقدان كلمة المرور، ومنصة مدرستي للتعليم عن بعد، وجدولي على منصة مدرستي، طريقة الدخول إلى حسابي في منصة مدرستي، ونطائح وإرشادات عامة للتعليم عن بعد على منصة مدرستي.

طريقة الاستعلام عن نتائج طلاب نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري

دخول موقع نور الرسمي باسم المستخدم.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق

اختيار إشعار نتيجة الطالب

اختيار الفصل الدراسي والنظام،

إدخال الإدارة التعليمية التي تتبعها،

إدخال اسم المدرسة والصف والقسم

إدخال اسم الطالب

الضغط علي زر “استعلام النتيجة”

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن طريقة تسجيل دخول نظام نور واستخراج الشهادات تتم من خلال نظام نور ومن منصة مدرستي، حيث يعتبر نظام نور ومنصة مدرستي من أنجح الأنظمة التعليمية السعودية، وتسعى حكومة المملكة الرشيدة ممثلة في وزارة التعليم السعودية، تسعى إلى عملية تطوير مستمرة، وبالأحرى خلال الفترة الماضية، وذلك لمواكبة نظام نور لعملية التعليم عن بعد في ظل انتشار وباء وجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك بهدف المحافظة على صحة وسلامة الطلاب والطالبات بعموم مناطق ومدن المملكة.

تسجيل جديد نظام نور لولي الأمر للطلاب الجدد صف أول ابتدائي 1442

من خلال الفيديو السابق يمكن الاطلاع ومعرفة طريقة تسجيل جديد نظام نور لولي الأمر 1442 حيث يتعاظم البحث خلال الفترة الحالية على كيفية تسجيل حساب ولي أمر جديد، وذلك حتي يتم تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي وكذلك تسجيل أطفال الروضات الحكومية والأهلية.

الدخول إلى منصة نور Noor.

اختيار تسجيل جديد.

بإدخال البيانات الخاصة بك والتي تشمل رقم الهوية وباقي البيانات.

سيقوم نظام نور بطلب بعض البيانات الأخرى، مثل رقم هوية أحد أخوتك، ورقم الهاتف الجوال.

سيرسل لك النظام رسالة نصية على رقم هاتفك الجوال، وتحتوي الرسالة على اسم المستخدم وكلمة السر الجديدة.

دخول نظام نور Noor في حالة فقدان كلمة المرورمنصة مدرستي للتعليم عن بعد

طريقة الدخول إلى حسابي في منصة مدرستي للتعليم عن بعد

نطائح عامة للتعليم عن بعد على منصة مدرستي

الرحلة التعليمية على منصة مدرستي “إرشادات هامة”

نصائح لولي الأمر لضمان نجاح أبنائه في التعليم عن بعد

طريقة استخراج الشهادات من منصة مدرستي

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال الفيديوهات السابقة التي تجيب على أهم الأسئلة التي يطرحها الطلاب والطالبات بخصوص تسجيل جديد نظام نور لولي الأمر 1442، وكذلك منصة مدرستي التعليمية للتعلم عن بعد، حيث قامت حكومة المملكة في تنفيذ استحقاقات رؤيتها واستراتيجيها في استخدام أفضل التقنيات الرقمية، وإطلاقها للعديد من المنصات التي تحافظ على أبناءها من الطلاب والطالبات، وتضمن لهم عملية تعليمية متقدمة من خلال التعليم عن بعد بالمنزل.