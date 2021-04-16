أخبار اليمن : خبر صادم من صنعاء.. وقف توزيع اسطوانات الغاز

خبر صادم من صنعاء.. وقف توزيع اسطوانات الغاز
أعلنت شركة الغاز اليمنية أنها أوقفت توزيع أسطوانات الغاز المعبأة للمواطنين عبر عقال الحارات حتى إشعار آخر.
وأوضحت الشركة في تنويه صادر عنها، أنه تم إيقاف توزيع أسطوانات الغاز المعبأة للمواطنين عبر عقال الحارات، دون ذكر السبب.
وخصصت الشركة في وقت سابق عدد من المحطات لتعبئة السيارات وكذا إسطوانات الغاز للمواطنين وذلك من الغاز المستورد بسعر 6,640 ريال للاسطوانة سعة 20 لتر.
وحسب تنوية الشركة تقوم المحطات المخصصة لتبعئة الغاز المنزلي بتعئبة اسطوانة واحدة لكل مواطن بالبطاقة الشخصية.
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