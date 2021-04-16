200 ألف إصابة كورونا بيوم واحد في الهند
للمرة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في الهند، تجاوز عدد الإصابات اليومية في البلاد حاجز الـ200 ألف.
وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، الخميس، أن البلاد سجلت عددا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بـ"كوفيد 19"، بلغ 200739، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتستمر الموجة الثانية من الفيروس في الانتشار على نطاق واسع في البلد التي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.
وتضاعف عدد الإصابات اليومية منذ بداية أبريل، كذلك سجلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14.1 مليونا، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات 175 ألف وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد 19"، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.
وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت، تشهد الهند موجة جديدة من الوباء بتسجيلها حوالى مليوني إصابة جديدة هذا الشهر.
وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثان بعد الانكماش الاقتصادي الذي سببه الإغلاق الأول الذي أدى إلى تقليص دخول عشرات الملايين في أنحاء البلاد.
لكن العديد من الولايات تشدد التدابير التقييدية، خصوصا ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي التي فرضت هذا الأسبوع قيودا أكثر صرامة على سكانها البالغ عددهم 125 مليون نسمة.
وكالات
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