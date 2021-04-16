عجينة الكريب وطريقة تنفيذها منزليًا بدون اللجوء لشرائه جاهز من المحلات

عجينة الكريب وطريقة تنفيذها نقدمها لكم، حيث أنه من المعروف أن المعجنات من الأشياء الأساسية التي يعتمد عليها كل بيت، خاصةً بقدوم شهر رمضان فإن الأصناف تتعدد ويمكن أن يتم عمل عدة أنواع من المعجنات بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، من ضمن تلك المعجنات هي عجينة الكريب، وتتميز عجينة الكريب بأنه يمكن أن وضع بها أي نوع من أنواع الحشو، فهي عجينة طرية لينة سهلة الثني ويمكن أن يتم وضع بها اللحم أو الدجاج، ويمكن أيضًا أن يتم عملها بوضع الشكولاتة وغيرها ويصبح حلو.

عجينة الكريب

يمكن أن يتم تنفيذ عجينة الكريب بمنتهى السهولة وهي من الوصفات سهلة العمل وقليلة التكلفة ويمكن عملها في وقت قصير جدًا، فقط عند توافر المكونات الأساسية لها.

مقدار كوب من الدقيق الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة سكر.

بيضتان مخفوقتان.

مقدار نصف ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

مقدار ثلاثة ملاعق زبدة مذابة.

في البداية يتم خلط البيض والحليب عن طريق استخدام الخلاط الكهربائي، وبعدها يتم إضافة الفانيلا والسكر في أثناء عملية الخلط. يتكون لدينا خليط سائل يتم وضعه في إناء عميق ويضاف إليه الزبدة مع الاستمرار في التقليب، بعدها يضاف الدقيق بالتدريج. نضع الخليط المجهز في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نحضر مقلاة زيت تكون غير لاصقة يتم دهنها بالزبدة، نوزع كمية من العجينة في المقلاة ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي، بعدها نقوم بقلب العجينة على الوجه الآخر.

يتم وضع جميع مكونات الكريب في الخلاط الكهربائي وخلطها جيدًا. يغطى العجين لمدة ساعة. تشغيل جهاز الكريب ووضع العجينة به. يتم صب العجين على الجهاز وقلب العجينة على الوجه الآخر عند رؤية الفقاعات، وهكذا تصبح عجينة الكريب جاهزة ويمكن استخدامها في استخدامات عديدة.

مكونات عمل عجينة الكريبطريقة عمل وتحضير عجينة الكريبالطريقة الثانية لعمل الكريب