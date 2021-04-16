بدء الدراسة في رمضان للطلبة 1442 بالمملكة عبر منصة مدرستي

الدراسة في رمضان بعد أن أصبح أمر الدراسة في رمضان أمرا واقعيًا ولم تستجب الوزارة لطلبات أولياء الأمور لاجراء،الاختبارت النهائية قبل بداية شهر رمضان مصر العام الماضي، وأصبح أمر الدراسة في رمضان امرًا لابد من إجراء الامتحانات عقب انتهاء شهر رمضان أصبح السؤال الآن المطروح هو مواعيد الدراسة في رمضان.

مواعيد الأسرة في شهر رمضان عبر منصة مدرستي

لتحديد ميعاد الدراسة في رمضان طرحت وزارة التربية والتعليم استفتاء لطلاب عن المواعيد التي تناسبك للدراسة في رمضان، وطرحها هذا الاستفتاء للطلاب عبر الموقع الاليكتروني ليختاروا من بين مجموعة من الخبرات التي تتضمن مواعيد مختلفة ويحق لكل طالب الدخول والتصويت واختيار الميعاد الذي يناسبه ليختار من بينهم الميعاد الذي حصل على نسبة تصويت أكبر، وذلك التيسير على الطلاب ولخلق جو من الديمقراطية.

مواعيد الحصص الدراسية الخاصة بالمرحلة الابتدائية

بينت وزارة التعليم السعودية مجموعة من المواعيد المختلفة يمكن لأولياء،الأمور اختيار الميعاد المناسب لأطفالهم لتلقي الدروس والشروح والقصص من خلال منصة مدرستي، وتلك المواعيد التي بينها الوزارة، والسعادة الواحد يتضمن ٣ ساعات متواصلة، والمواعيد هى كالتالي:

الميعاد الأول من الساعة ٥:٣٠ صباحا وحتى الساعة ٨:٣٠صباحا.

الميعاد الثاني من الساعة ٦:٠٠ الساعة التاسعة صباحًا.

الميعاد الثالث من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحً.

الميعاد الرابع من الساعة ٨:٠٠ الساعة ١١:٠٠.

الميعاد الخامس من الساعة ١٠:٣٠ صباحًا الساعة ١:٣٠ تهيأت.

الميعاد السادس من الساعة ١١:٣٠ حتى الساعة ٢:٣٠ ظهرًا.

ويجب على أولياء الأمور أن يختاروا من بين مواعيد السالفة الذكر الاختيار منهم التي تناسب ابنهم لتلقي الحصص الدراسية من خلال مجموعة من الفيديوهات التي تتضمن وتشمل شروح ومواد علمية مبسطة للمنهج الدراسي الخاص بهم قام بإعدادها نخبة متميزة من مدرسي ومعلمي الوزارة وتحت إشرافها.