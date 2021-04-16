يطلق زوجته 3 مرات في 37 يوما.. والسبب "خبيث جدا"

في حادثة غريبة، أقدم رجل في تايوان على الزواج من امرأة أربع مرات، وطلقها ثلاث مرات، في غضون 37 يوما، وذلك بهدف خبيث جدا.
ويعمل الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، موظفا بأحد البنوك في تايبيه بتايوان، حسبما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز"، وقد أقدم على تلك الفعلة الغريبة من أجل الحصول على إجازة طويلة مدفوعة الأجر.
فبحسب قانون العمل في تايوان، يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، عند الزواج.
وفي السادس من أبريل 2020، تزوج الرجل أول مرة، لكنه طلق امرأته بعد انتهاء أولى إجازاته، ليكرر ذات الفعل أربع مرات، وليحصل على 32 يوما كإجازة مدفوعة الأجر.
وعندما رفض البنك الموافقة على المزيد من الإجازات بسبب الزواج، قرر الرجل رفع دعوى على جهة العمل، لخرقها المادة 2 من قانون العمل في تايوان، والمتعلق بإجازات الزواج.
وأسفر التحقيق الذي أجراه مكتب العمل في تايبيه، عن تغريم البنك مبلغ 20000 دولار تايواني، أي ما يعادل تقريبا 705 دولارات أميركية تقريبا.
وأشارت لجنة التحقيق إلى أن سلوك الموظف كان غير أخلاقي، إلا أنه لم يخالف القانون.
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