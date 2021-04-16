وفيات كورونا حول العالم تقترب من 3 ملايين

جدة - نرمين السيد - وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الجمعة، ارتفعت حصية الوفيات حول العالم جراء تفشى الوباء إلى مليونين و985 ألف.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 565 ألف، فيما تم تسجيل نحو 32 إصابة.
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