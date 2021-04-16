إنديانابوليس.. "عدد كبير" من الضحايا بإطلاق نار

أدى إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأميركية إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في وقت متأخر من مساء الخميس، وفقا لوسائل إعلام أميركية، لم توضح خطورة الإصابات على الفور.

وذكرت صحيفة "إنديانابوليس ستار" نقلا عن بيان للشرطة نشر عند الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي أنه تم العثور على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب المطار الدولي للمدينة. وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن ناطق باسم قوات الأمن أن هناك "عددا كبيرا من الضحايا".

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