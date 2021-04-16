جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أن واشنطن وموسكو تبحثان إمكانية إجراء قمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، مشددا على أن الاتصالات بينهما حيوية، وأنه حان الوقت لخفض التصعيد.





وقال بايدن، فى كلمة ألقاها مساء الخميس فى أعقاب فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات الواسعة على روسيا: "فى وقت سابق من هذا الأسبوع تحدثت مع الرئيس الروسى بوتين حول طابع علاقاتنا والعلاقات بين دولتينا. كنت نزيها وأبديت احتراما، الحديث كان نزيها ومبنيا على الاحترام". وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة وروسيا "قوتان عظيمتان تتحملان مسؤولية كبيرة عن الاستقرار العالمي"، مضيفا: "الرئيس بوتين وأنا نتحمل مسؤولية كبيرة عن بناء العلاقات بيننا، أتعامل مع هذه المهمة بجدية بالغة، وأنا على يقين بأنه يتعامل معها بنفس الصورة". وتابع: "الروس والأمريكان شعبان فخوران يحبان وطنيهما، وأعتقد أن الشعب الروسي، مثل الشعب الأمريكي، مهتم بمستقبل سلمى وآمن لعالمنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن : نبحث إمكانية عقد قمة مع بوتين وحان الوقت لخفض التصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.