اعرف عروض تقسيط سيارات كيا الجبر والتي أطلقتها شركة الجبر التجارية الوكيل لـ سيارات كيا موتورز في السعودية بعرض جديد اسمه بدون نقاش خذها بسعر الكاش بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي.

تفاصيل عروض سيارات كيا الجبر تقسيط بدون نقاش بسعر الكاش

ويوجد العديد من المزايا الخاصة بالتقسيط في عرض كيا الجبر بدون نقاش خذها بسعر الكاش، فهو بدون أي هوامش ربحية للتمويل، وكذلك بدون أي مقدم، ولا يوجد عليه أي رسوم إدارية، وبالنسبة للدفعة الخاصة بالتملك فهي خمسة وثلاثين بالمائة فقط، بل ويمكنك تقسيط دفعة التملك، وهذا العرض يسري على جميع موديلات كيا موتورز 2020 ومعهم سيارة كيه 5 وسيارة تيولورايد 2021.

عرض كيا الجبر تقسيط بدون نقاش خذها بسعر الكاش

ويمكنك الحصول على موديل سينتوس 2020 بتقسيط شهري 1010 ريال سعودي، ويمكنك الحصول على سيارة موديل تيلورايد بسعر 1939 ريال شهري، ويدخل في العرض أيضًا سيارة كيه 5 K5 بتقسيط شهري يصل لـ 1202 ريال سعودي شهري، وكذلك سيارة كيا سيراتو 2020 بتقسيط شهري 858 ريال سعودي.

مزايا عروض كيا الجبر في رمضان 2021

قال وائل بغدادي، رئيس العمليات التنفيذية في شركة الجبر التجارية أن هناك مجموعة من مزايا عروض كيا الكبر الرمضانية لعام 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي حيث يحصل العميل على المساعدة المجانية على الطريق لجميع السيارات التي تم شراءها من الفروع من عام 2020 وحتى يوم 31 ديسمبر 2021 بصورة مجانية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم السيارة، وكذلك يتم تطوير خدمات الخاصة بما بعد البيع للوصول للرضا من العملاء.

في عروض تقسيط سيارات كيا في السعودية بالايجار التمويلي وبدون دفعة أولى وبدون رسوم ادارية وهامش ربح 0% للعملاء المحول رواتبهم. الاسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة والتأمين واللوحة والاستمارة. الحملة سارية حتى نهاية شهر يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما اسبق. الايجار الشهري محسوب على اساس المدة 60 شهراً للفئة الأساسية. الدفعات الشهرية ومعدل النسبة السنوي قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل والتكلفة الفعلية للعميل. هذا العرض ممول حصرياً من البنك الاهلي السعودي معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 6.14% . تم حساب نسبة التأمين على نسبة 3.75% وقد تختلف حسب تاريخ العميل. قد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل. حمله كيا الجبر مع البنك الاهلي السعودي على بعض الموديلات المختارة “جميع موديلات 2020 و كي 5 و تيلورايد 2020 و2021”. الصور في الاعلان للاغراض الدعائية وقد تختلف في الواقع.

معلومات مهمة عن التقسيط بسعر الكاش لسيارات الكيا في السعودية