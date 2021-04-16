اعرف عروض تقسيط سيارات كيا الجبر والتي أطلقتها شركة الجبر التجارية الوكيل لـ سيارات كيا موتورز في السعودية بعرض جديد اسمه بدون نقاش خذها بسعر الكاش بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي.
تفاصيل عروض سيارات كيا الجبر تقسيط بدون نقاش بسعر الكاش
ويوجد العديد من المزايا الخاصة بالتقسيط في عرض كيا الجبر بدون نقاش خذها بسعر الكاش، فهو بدون أي هوامش ربحية للتمويل، وكذلك بدون أي مقدم، ولا يوجد عليه أي رسوم إدارية، وبالنسبة للدفعة الخاصة بالتملك فهي خمسة وثلاثين بالمائة فقط، بل ويمكنك تقسيط دفعة التملك، وهذا العرض يسري على جميع موديلات كيا موتورز 2020 ومعهم سيارة كيه 5 وسيارة تيولورايد 2021.
عرض كيا الجبر تقسيط بدون نقاش خذها بسعر الكاش
ويمكنك الحصول على موديل سينتوس 2020 بتقسيط شهري 1010 ريال سعودي، ويمكنك الحصول على سيارة موديل تيلورايد بسعر 1939 ريال شهري، ويدخل في العرض أيضًا سيارة كيه 5 K5 بتقسيط شهري يصل لـ 1202 ريال سعودي شهري، وكذلك سيارة كيا سيراتو 2020 بتقسيط شهري 858 ريال سعودي.
مزايا عروض كيا الجبر في رمضان 2021
قال وائل بغدادي، رئيس العمليات التنفيذية في شركة الجبر التجارية أن هناك مجموعة من مزايا عروض كيا الكبر الرمضانية لعام 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي حيث يحصل العميل على المساعدة المجانية على الطريق لجميع السيارات التي تم شراءها من الفروع من عام 2020 وحتى يوم 31 ديسمبر 2021 بصورة مجانية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم السيارة، وكذلك يتم تطوير خدمات الخاصة بما بعد البيع للوصول للرضا من العملاء.معلومات مهمة عن التقسيط بسعر الكاش لسيارات الكيا في السعودية
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اعرف عروض تقسيط سيارات كيا الجبر والتي أطلقتها شركة الجبر التجارية الوكيل لـ سيارات كيا موتورز في السعودية بعرض جديد اسمه بدون نقاش خذها بسعر الكاش بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي.
تفاصيل عروض سيارات كيا الجبر تقسيط بدون نقاش بسعر الكاش
ويوجد العديد من المزايا الخاصة بالتقسيط في عرض كيا الجبر بدون نقاش خذها بسعر الكاش، فهو بدون أي هوامش ربحية للتمويل، وكذلك بدون أي مقدم، ولا يوجد عليه أي رسوم إدارية، وبالنسبة للدفعة الخاصة بالتملك فهي خمسة وثلاثين بالمائة فقط، بل ويمكنك تقسيط دفعة التملك، وهذا العرض يسري على جميع موديلات كيا موتورز 2020 ومعهم سيارة كيه 5 وسيارة تيولورايد 2021.
عرض كيا الجبر تقسيط بدون نقاش خذها بسعر الكاش
ويمكنك الحصول على موديل سينتوس 2020 بتقسيط شهري 1010 ريال سعودي، ويمكنك الحصول على سيارة موديل تيلورايد بسعر 1939 ريال شهري، ويدخل في العرض أيضًا سيارة كيه 5 K5 بتقسيط شهري يصل لـ 1202 ريال سعودي شهري، وكذلك سيارة كيا سيراتو 2020 بتقسيط شهري 858 ريال سعودي.
مزايا عروض كيا الجبر في رمضان 2021
قال وائل بغدادي، رئيس العمليات التنفيذية في شركة الجبر التجارية أن هناك مجموعة من مزايا عروض كيا الكبر الرمضانية لعام 2021 بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي حيث يحصل العميل على المساعدة المجانية على الطريق لجميع السيارات التي تم شراءها من الفروع من عام 2020 وحتى يوم 31 ديسمبر 2021 بصورة مجانية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ تسليم السيارة، وكذلك يتم تطوير خدمات الخاصة بما بعد البيع للوصول للرضا من العملاء.معلومات مهمة عن التقسيط بسعر الكاش لسيارات الكيا في السعودية
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