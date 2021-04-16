فيديو: مقاتلة روسية "ترافق" طائرة استطلاع أميركية فوق المحيط

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، الجمعة، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن مقاتلة من طراز ميغ-31، رافقت طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأميركية آر.سي-135 فوق المحيط الهادي على طول ساحل كامتشاتكا.

وأضافت الوزارة أن الطائرة الأميركية لم تنتهك الحدود الروسية، وفق ما نقلت "رويترز".

ولفت البيان إلى أنه "بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الأراضي الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الرئيسية".

وشدد البيان على أنه "لا يسمح بانتهاك حدود البلاد. وتم تنفيذ مهمة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ويأتي ذلك في إطار منع وقوع انتهاك لحدود روسيا الدولية"، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.