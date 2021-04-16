نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، الجمعة، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن مقاتلة من طراز ميغ-31، رافقت طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأميركية آر.سي-135 فوق المحيط الهادي على طول ساحل كامتشاتكا.
وأضافت الوزارة أن الطائرة الأميركية لم تنتهك الحدود الروسية، وفق ما نقلت "رويترز".
ولفت البيان إلى أنه "بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الأراضي الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الرئيسية".
وشدد البيان على أنه "لا يسمح بانتهاك حدود البلاد. وتم تنفيذ مهمة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ويأتي ذلك في إطار منع وقوع انتهاك لحدود روسيا الدولية"، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو: مقاتلة روسية "ترافق" طائرة استطلاع أميركية فوق المحيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.