مقتل 8 أشخاص فى إطلاق النار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت الناطقة باسم الشرطة الأمريكية، جينى كوك، وقع حادث إطلاق نار فى مكتب تابع لشركة "فيديكس" لنقل البريد، قرب مطار المدينة الدولى، متوقعين أن يكون المسلح قد انتحر بعد الحادث.
كما أكدت الشرطة إصابة عدد كبير من الأشخاص بالرصاص، لكنها لم تؤكد عددهم أو حالتهم، حيث أظهر بث مباشر عبر القوات الأمريكية تواجد الشرطة فى مكان الحادث.
فيما دعا السرجنت جون بيرين، الذى يعمل فى قسم الإعلام فى شرطة ولاية إنديانا، أقارب موظفى فيديكس إلى التجمع فى فندق "هوليداى إن" المحلى.
وتتواصل عمليات إطلاق النار المتعددة فى الأسابيع الماضية، ففى نهاية شهر مارس الماضى، قتل أربعة أشخاص، بينهم طفل فى مبنى إدارى فى جنوب كاليفورنيا.
كما قتل 10 أشخاص فى حادث إطلاق نار على محل بقالة فى بولدر فى ولاية كولورادو فى 22 مارس الماضى، بعد أقل من أسبوع على إطلاق رجل النار وقتل ثمانية أشخاص بينهم 6 نساء من أصل آسيوى، فى منتجع صحى فى أتلانتا فى جورجيا.
وعلى الرغم من أن حوالى 40 ألف شخص يقضون فى الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، وأكثر من نصفهم انتحارا، إلا أن قضية تنظيم حمل السلاح تبقى محفوفة بالأخطار السياسية فى الولايات المتحدة.
وكان الرئيس جو بايدن أعلن خلال الشهر الجارى 6 إجراءات تنفيذية، للمساعدة فى وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح، وهى التحركات التى هاجمها الجمهوريون، مؤكدين أنها "تجاوز غير دستورى".
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