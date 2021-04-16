الخارجية اليونانية: مستعدون لدعم الشعب الليبى

جدة - نرمين السيد - أعرب نائب وزير الخارجية اليونانى، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، عن حاجة اليونان وإيطاليا المشتركة لمعالجة عملية الاستقرار فى ليبيا، وليس القضايا الأوروبية فقط، مؤكدًا على صداقة الدولتين الأعضاء فى أوروبا الطموحة.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، أمس الخميس، خلال زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما، قال فارفيتسيوتيس إنه يمكن لليبيا أن تحول نفسها من دولة مقلقة بسبب تدفقات الهجرة وعدم الاستقرار الداخلى إلى شريك موثوق فى شمال إفريقيا ومورد رئيسى للطاقة.

وحسبما نقل موقع "المرصد الليبى"، شدد المسؤول اليونانى على أن حكومة بلاده مستعدة لدعم الشعب الليبى بكل الطرق الممكنة، وذلك على المستوى الثنائى والأوروبى.

وتطرق فارفيتسيوتيس إلى "المذكرة غير القانونية" التى وقعتها حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج مع تركيا، بشأن ترسيم الحدود البحرية لكل منهما، باعتبارها مصدر قلق لأثينا.

وشدد فارفيتسيوتيس على أن المذكرة تنتهك حقوقنا السيادية، مشددًا على أنه من المهم لليبيا فهم أن العلاقة الجيدة مع اليونان ستنعكس على علاقة جيدة مع الاتحاد الأوروبى بأسره.