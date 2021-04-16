عاجل.. إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة لن يجعلنا نقبل باتفاق

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإثيوبى دمقى مكونن، اليوم الجمعة، إن تدويل ملف سد النهضة لن يجعل الجكومة الإثيوبية تقبل باتفاق حول السد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وأضاف مكونن: "لن نقبل بشروط تحافظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان"، على حد زعمه. وكان وزير الخارجية سامح شكرى، أكد خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذى سيقع على مصر، مشيرًا إلى أن مفاوضات سد النهضة أخذت وقت طويل، خصوصًا مع التعنت فى الاتفاق على الملء الثانى من سد النهضة، لافتا إلى أن مصر موقفها واضح جدا بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم. وأكد وزير الخارجية أن المجتمع الدولى يرصد تعنت إثيوبيا، وعندما تلجأ مصر للمجتمع الدولى سيكون واضح تماما أن مصر قد استنزفت كل الجهود المبذولة فى مواجهة تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبى.

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