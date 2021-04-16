اليابان يطلب إمدادات إضافية من لقاح فايزر لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - يسعى رئيس الوزراء اليابانى يوشهيدى سوجا، إلى إبرام اتفاق للحصول على إمدادات إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال لقائه مع الرئيس التنفيذى للشركة، ألبرت بورلا.





ووفقًا لشبكة "فوجى" الإخبارية فى اليابان، وصل رئيس الوزراء اليابانى إلى واشنطن، ليكون أول زعيم أجنبى يلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، منذ تولى الرئيس الديمقراطى مهام منصبه فى يناير الماضى.

وتواجه اليابان موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، وذلك قبل 3 أشهر من خططها لاستضافة الألعاب الأولمبية فى طوكيو فى يوليو المقبل، حيث تدرس العاصمة اليابانية ومناطق حضرية رئيسية أخرى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لاحتواء تفشى الوباء.

ويعد اللقاح الذى طوره تحالف شركتى "بيونتيك وفايزر" الوحيد المعتمد للاستخدام فى اليابان حتى الآن، إلا أن عمليات التطعيم تشهد تباطؤًا فى البلد الآسيوى، حيث تم تطعيم أقل من 2 مليون شحص من بين السكان البالغ عددهم 126 مليون.

حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أبرمت اليابان عقودًا لتلقى 50 مليون جرعة من لقاح شركة مودرنا الأمريكية، و120 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا، إلا أنه لم تتم الموافقة على استخدام اللقاحين فى البلاد حتى الآن.

وتؤكد الحكومة اليابانية أنها تمتلك حوالى 11 مليون جرعة من لقاح فايزر حاليًا، مع احتمالات بتلقى 43 مليون جرعة أخرى من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول شهر مايو المقبل، تليها 45 مليون جرعة فى يونيو.