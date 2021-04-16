واشنطن: هجمات الحوثيين على السعودية تطيل أمد الصراع فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيد برايس: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الحوثية المتعدّدة على المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، بما فى ذلك الهجوم الأخير الذى وقع، أمس، فى جازان والذى هدد البنية التحتية المدنية".

وأضاف البيان: "لا تساعد هذه التصرفات من قبل الحوثيين سوى على استمرار الصراع فى اليمن، الذى يدخل الآن عامه السابع.

وتابع البيان الأمريكى: "إننا ندعو، من جديد، مرة أخرى جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على الصعيد الوطنى، والدخول فى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سياسى شامل تحت رعاية الأمم المتحدة".

ويسعى كلا من المبعوث الأمريكى الخاص، تيم ليندركينج، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، جنبًا إلى جنب، من أجل تعزيز جهود السلام التى تقودها الأمم المتحدة، بينما تأتى أعمال الحوثيين لتطيل من أمد معاناة الشعب اليمنى، وتهدد تلك الجهود فى الوقت الذى يجدد فيه المجتمع الدولى التزامه لإنهاء الصراع الآن.