الخارجية الروسية تستدعى السفير البريطانى

جدة - نرمين السيد - وبحسب التصريحات التى نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكدت السفارة البريطانية أن الاستدعاء لحضور اجتماع فى الخارجية الروسية مخطط مسبقًا، وهو تعامل اعتيادى فى العمل الدبلوماسى.

ويأتى استدعاء وزارة الخارجية الروسية للسفير البريطانى بعد يوم واحد من استدعاء السفير الروسى فى لندن إلى الخارجية البريطانية، حيث وجهت له تهمة تتعلق بـ "سلوك موسكو العدائى"، وعلى خلفية تقارير حول "هجمات سيبرانية" وحشد للقوات على حدود أوكرانيا من قبل روسيا.