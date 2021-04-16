إيران: 60% نسبة نجاح تخصيب اليورانيوم فى نطنز

جدة - نرمين السيد - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، اليوم الجمعة، إن إيران نجحت فى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% فى منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان، حسبما جاء فى مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الرسمية "تسنيم".





وحسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية، أكد رئيس مجلس الشورى الإيرانى، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن بلاده نجحت فى إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وكانت وكالة الطاقة الذرية فى إيران أعلنت، يوم الأربعاء الماضى، أن "إيران أتمت تقريبًا الاستعدادات لبدء تخصيب اليورانيوم حتى 60% فى منشأة نطنز النووية"، وهو ما اعتبره البيت الأبيض الأمريكى استفزازًا بالتزامن مع المحادثات الرامية للعودة إلى الاتفاق النووى الإيرانى الموقع مع الدول الكبرى عام 2015.

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