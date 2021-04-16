وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثيين نفذوا هجمات مكثفة للتقدم نحو آخر معاقل الحكومة فى الشمال.
كما أكد مصدر عسكرى فى القوات الحكومية، أن "المواجهات التى وقعت بين الطرفين فى جبهات مختلفة فى مأرب، يومى الأربعاء والخميس، أدت إلى مقتل 36 مقاتلاً من القوات الموالية للسلطة، و60 مقاتلاً فى صفوف المتمردين الحوثيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن: 96 قتيلاً فى اشتباكات للقوات الحكومية مع الحوثيين قرب مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.