اليمن: 96 قتيلاً فى اشتباكات للقوات الحكومية مع الحوثيين قرب مأرب

جدة - نرمين السيد - سقط 96 قتيلاً فى مواجهات واشتباكات عسكرية بين القوات اليمنية الحكومية والميليشيات الحوثية فى مدينة مأرب اليمنية خلال اليومين الماضيين، حسبما أفاد نبـأ عاجل لوكالة الأنباء الفرنسية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثيين نفذوا هجمات مكثفة للتقدم نحو آخر معاقل الحكومة فى الشمال.

كما أكد مصدر عسكرى فى القوات الحكومية، أن "المواجهات التى وقعت بين الطرفين فى جبهات مختلفة فى مأرب، يومى الأربعاء والخميس، أدت إلى مقتل 36 مقاتلاً من القوات الموالية للسلطة، و60 مقاتلاً فى صفوف المتمردين الحوثيين".