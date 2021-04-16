تردد قنوات الأطفال الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات تحديثات جديدة

تردد قنوات الأطفال الجديدة، أصبحت محل بحث الإباء والأمهات خلال الفترة الحالية نظرا لتعل الأطفال بهذه القنوات التي تقدم برامج ترفيهيه وتسليه وأيضا تعليمية للأطفال الصغار وخاصة الأطفال ما قبل دخول المدارس ومن بين هذه القنوات ما يعرض باللغة العربية ومنهم من يعرض المحتوي باللغة الانجليزية، اهم هذه القنوات التي يبحث دائما عن ترددها حول العالم العربي هي تردد قنوات طيور الجنة وتردد قناة طيور بيبى، تردد قناة أطفال، تردد قناة سمسم، تردد قناة كوجي، تردد قناة ماجد، تردد قناة mbc3، تردد قناة دودو كيدز، وبعض القنوات الأخري التي تعرض الأفلام الكرتونية المميزة.

هناك مجموعة كبيرة من القنوات الجديدة التي انتشرت خلال الأعوام الأخيرة والتي تعرض علي شاشاتها برامج مخصص للأطفال بهدف تنمية الطفل من الناحية السلوكية وزرع القيم والأخلاق في نفوس الأطفال، لذا تتزايد عمليات البحث علي هذه القنوات من قبل الأسر العربية بشكل خاص لهذا قمنا بتجميع افضل القنوات التي تزايدت عليها عمليات البحث في الآونة الأخيرة كي تتمكن من مراجعة كل ما تريد ضبطه وتنزيله علي جهازك، من أبرزها قناة ومواهب حيث يمكنك ضبط ترددها الجديد 11353 مع معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي، مع القمر الصناعي نايل سات.

تعرض قناة بطوط احدي التي تقدم محتوي جيد للأطفال والتي ذاد عملية البحث عليها خلال الفترات الماضية بعض البرامج التي لقت استحسان الكثيرون مثل برامج (سبونج بوب، توم اند جيري، انمي) حيث يمكنك استقبال تردد القناة من خلال وضع التردد التالي:

التردد 11594 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي معامل الخطأ 4/5 القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة كراميش احدي اهم قنوات الأطفال المميزة والتي يمككنك ضبط ترددها علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما تتميز أنها تقدم محتوي هادف يناسب الفئات العمرية الصغيرة فيمكنك ضبط ترددها كالتالي:



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11605

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تقدم قناة mbc3 محتوي هادف طوال ال24 ساعة يناسب الفئات العمرية من الروضة حتي 17 عام ويعد ابرز هذه البرامج التي تقدمها قناة mbc3 (برنامج صباح الصغار، برنامج تشويق بلا حدود، برنامج هل تعلم، برنامج احسن القصص، برنامج تواصل وكذلك العديد من البرامج الأخري المتميزة، كما يمكنك ضبط تردد القناة من خلال وضع التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11470 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

يعد تردد قناة طيور الجنة من اكثر ترددات قنوات الأطفال التي عليها عمليات بحث مستمر منذ انطلاق القناة حيث تتميز القناة بتقديم برامج تزرع في انفس الأطفال (التعاون والمشاركة الفعالة، واكتساب المهارات) بالإضافة إلي تعليم الأطفال اللغة الانجليزية بطريقة جميلة وبخلاف الأناشيد الإسلامية وفقرات ترفيهيه وتعليمية، يمكنكم ضبط تردد قناة طيور الجنة من خلال وضع التردد التالي:



القمر الصناعي نايل سات التردد 11393 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تحرص قناة ميكي علي تقديم محتوي خال من مشاهد العنف أو المشاهد التي قد تضر بالأطفال وخاصة الصغار لذا يمكنكم بسهولة ويسر ضبط تردد القناة من خلال وضع التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11528 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد 11526 معدل الترميز 27500 الاستقطاب افقي القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب: V عمودي.

معدل الترميز: 27500

التردد: 12221.

كما يمكنك تحميل تردد قناة طيور العراق الجديدة عبر تردد 10758 مع معدل ترميز 27500 واستقطاب عمودي، فيما يمكنكم أيضا تنزيل تردد قناة سمسم احدي قنوات الأطفال الجديدة.

وصلنا إلي ختام تردد قنوات الأطفال الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.