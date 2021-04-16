وزير الخارجية الإيطالى يشدد على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أكى"، قال دى مايو فى تصريحات لصحيفة "كورييرى ديلا سيرا"، إنه سيتحدث عن إخراج القوات الأجنبية لدى استقباله نظيرته الليبية نجلاء المنقوش فى روما يوم 22 أبريل الجارى.

وأكد وزير الخارجية الإيطالى، على أن "رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة يعمل على توحيد ليبيا. إنها مهمة صعبة، ولكن يمكنه أن ينجح فيها. ونحن نعمل مع فرنسا وأوروبا لتسهيل ذلك".

واعتبر دى مايو أن بلاده متقدمة على الدول الأخرى بسبب "العلاقات التاريخية التى تربطها بليبيا"، مضيفًا أن "السفارة الإيطالية فى طرابلس ظلت دائمًا مفتوحة".

وأضاف الوزير الإيطالى: "نحن نعيد تشغيل مواقع البناء لعقود موقعة منذ سنوات مضت، مثل الطريق الساحلى السريع أو إنشاء مطار طرابلس".

ورأى دى مايو أن "أفضل نظام لوقف تدفقات المهاجرين هو تعزيز مراقبة الحدود الجنوبية لليبيا"، مضيفًا أن "شركة ليوناردو الإيطالية، من بين آخرين، تقدم منذ بعض الوقت أدوات تساعد فى هذه المهمة".