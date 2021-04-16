نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي العيد – موعد عيد الفطر ٢٠٢١ في الوطن العربي بعد أختلاف أول أيام شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر ٢٠٢١ في السعودية ودول الخليج يختلف عن بعض دول شمال أفريقيا، وكذلك بعض من دول الشام، وذلك فلكياً بعد أن اختلفت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مؤخراً، حيث بدأ اليوم الأول من رمضان في الكويت والإمارات ومصر وغيرها من الدول يوم الثلاثاء 13 من أبريل 2021، بينما كان أول أيام رمضان في المغرب وغيرها يوم الأربعاء حسب رؤية الهلال، لهذا سيختلف موعد العيد 2021 حسب الحسابات الفلكية، ولكن تحري رؤية هلال عيد الفطر هو الذي سيحدد حينها وسيكون يوم 11 من مايو الثلاثاء، وسنتعرف علي توقيت صلاة العيد 2021.

موعد عيد الفطر ٢٠٢١

يأتي سؤال متي أول أيام عيد الفطر المبارك متصدراً أسئلة الجمهور، ونعلمكم أنه يوم الخميس الموافق 13 من مايو 2021 وذلك فلكياً، حيث تحدد وقت أول يوم العيد حسب مدة الشهر المبارك المحسوبة، لكنه لن يكون في هذا الموعد بكل أنحاء الوطن العربي، حيث يكون موعد العيد الفطر في المغرب وغيرها مثل بعض المناطق في العراق هو يوم الجمعة 14 من مايو 2021، هذا فلكياً وفق الحسابات المؤخرة.

جدير بالذكر أن فرحة العيد لا تضاهي أي فرحة، حيث جاء عن النبي صل الله عليه وسلم، أن للصائم فرحتان، وذلك كما جاء بالحديث القدسي كما يلي:

ثبت في الصحيحين في الحديث القدسي، الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى؛ أنه قال: ((كلُّ عملِ ابنِ آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة، وإذ كان يوم صومِ أحدِكم فلا يرفث، ولا يصخَب، فإن سابَّه أحدٌ، أو قاتله، فليقُل: إني امرؤٌ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوفُ فمِ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه)).

موعد أول أيام العيد الفطر 2021

اختلاف ميعاد اليوم الأول من العيد سيفصل فيه رؤية الهلال، وسنتعرف حينها إذا كان سيتطابق الوقت بكافة الدول، أم سيختلف كما أختلف بداية الشهر المبارك، وسنقوم بمتابعة رؤية هلال العيد 2021 معكم وتغطية خاصة للتعرف علي توقيت صلاة عيد الفطر في مختلف أنحاء الوطن العربي.