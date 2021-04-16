دعاء خامس يوم رمضان 2021 ما حكمه – مجموعة أدعية شهر رمضان المبارك

دعاء خامس يوم رمضان 2021 تخصيصه غير صحيح، حيث لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قام بتخصيص دعاء اليوم الخامس من رمضان ضمن أدعية شهر رمضان المبارك، لكنه وصانا بالإكثار من الدعاء في أوقات الإجابة، فتحري أوقات إجابة الدعاء هو أفضل شئ تقوم به في الشهر المبارك، لهذا سنتعرف معكم علي حكم دعاء 5 من رمضان للدعاء به فهل تخصيص دعوة محرم أم ماذا.

دعاء خامس يوم رمضان 2021 ما حكمه

قام كثيراً من المسلمين في زماننا بتخصيص أدعية رمضان لأيام بعينها، بداية من اليوم الأول وحتي آخر يوم، وهذا أجمع عليه أهل العلم والمفسرين بأنه بدعه وغير صحيح، وأن من قام بابتداع بدعة فهي عليه، لهذا يجب عدم تخصيص دعوة ليوم معين، لكن الإكثار من الأدعية الرمضانية في أوقات الإجابة، ويجب التأكد من أن أي دعوة يستجاب لها.

نوصيكم وأنفسنا بالإلحاح في الدعوة، وننصح بأن يتم اختيار دعوات تخصكم أنتم مثل النجاح أو الرزق، أو غيره من الأمور، وتلحون عليه طوال الشهر المبارك، وفي غيره كذلك، لأن الله سبحانه وتعالي لا يرد يد خائبه أبداً، فتيقن بأنه سيستجيب، وسنرفق لكم الآن بعضاً من الأدعية المباركة.

أدعية شهر رمضان 1442

يمكنكم الإكثار من الدعاء، وذلك من خلال ادعيه رمضان التي نوفرها لكم الآن كالآتي:

“اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني’’

’’اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي”.

“اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير”.

“اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء’’.

دعاء اليوم الخامس من رمضان

نوفر لكم مجموعة من أدعية رمضان المبارك، وذلك للدعاء بها في دعاء 5 رمضان 1442، ولكن دون التخصيص لليوم.

’’اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال”.

“اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار”.

“اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر”.

تعرفنا علي حكم دعاء خامس أيام رمضان 2021، وأرفقنا مجموعة من أدعية رمضان للدعاء بها.