خطوات استخراج نتائج الطلاب 1442 نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق Noor Results Primary

نتابع معكم خطوات استخراج نتائج الطلاب 1442 عبر موقع نور المركزي برقم الهوية، فما هي إلا ايام قليلة وتظهر نتائج المرحلة الابتدائية علي نظام نور الإلكتروني للطلاب، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال حساب نظام نور ولي الامر وسنوافيكم بكافة الخطوات، كما نعرض لكم رابط نظام نور برقم الهوية 1442 فتابعونا.

الدخول علي موقع نظام نور المركزي EduWave – دخول

قم بتسجيل دخول نضام نور عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانات المخصصة لها

قم باختيار الفصل الدراسي الثاني الفترة الثالثة من القائمة المنسدلة

اضغط علي كلمة “ابحث” لعرض بيانات الطالب

قم بالنقر علي “اشعار بنتيجة الطالب”

خطوات استخراج نتائج الطلاب 1442نسيت كلمة سر نضام نور

إذا كنت نسيت كلمة سر نظام نور قم بالضغط علي “هل نسيت كلمة السر او اسم المستخدم” من صفحة نظام نور المركزي تسجيل الدخول واتبع الخطوات لإعادة تعيين كلمة المرور، حيث يتم مطابقة رقم الهوية عبر إدخال رقم الهوية ورمز التحقق في الخانات المخصصة والنقر علي “التالي”، ثم يتم وضع رقم الجوال او البريد الإلكتروني لتلقي رسالة إعادة تعيين كلمة المرور، لكن إذا لم يكن معك رقم جوال أو بريد إلكتروني متطابق مع حساب نظام نور المركزي فيجب عليك مراجعة قائد المدرسة.

نتائج الطلاب بحساب ولي الامر

والآن يتم اجراء اختبارات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتي السادس الابتدائي، والجدير بالذكر أن يوم السادس من شهر رمضان تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية حسب جداول الاختبارات التي قامت كافة الإدارات التعليمية بنشرها، ويتم آداء اختبارات الفصل الثاني إلكترونيا عبر منصة مدرستي التعليمية، المنصة الاولي بالمملكة العربية السعودية والأكثر كفاءة.

وقد تم تقديم اختبارات الفصل الثاني بأمر ملكي، حيث كان الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية يطالبون أن يتم تقديم الاختبارات النهائية قبل رمضان حتي يتفرغوا للعبادة في الشهر الفضيل.

استخراج نتائج الطلاب منصة مدرستي

تابعونا للمزيد حول نضام نور التعليمي وتفاصيل استخراج نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1442 بكل سهولة ويسر، ولا ننسي أهم أخبار منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية التي تهم كافة الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وأيضا المعلمين والمعلمات بالقطاع التعليمي.