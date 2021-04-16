قلق أممى بعد فرار 65 ألف مواطن بسبب العنف فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء نزوح 65 آلف نيجيرى فى أعقاب سلسلة من الهجمات التى شنتها جماعات مسلحة على بلدة داماساك بولاية بورنو المضطربة، شمال شرقى نيجيريا، وسط أنباء بشأن حول مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات.





وفى مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة فى جينيف، اليوم الجمعة، فال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، بابار بالوش، إنه "فى أعقاب الهجوم الأخير الذى وقع أول أمس الأربعاء، والذى كان الثالث خلال 7 أيام، اضطر نحو 80% من سكان المدينة، بما فى ذلك النازحون داخليًا، إلى الفرار".

وأضاف بابار: "نهب منفذو الهجوم عدة منازل خاصة، ومستودعات تابعة للوكالات الإنسانية، ومركز شرطة وعيادة ومكتب حماية تابع للمفوضية، ثم أضرموا النيران فيها".

وتابع أنه فى الوقت الذى فر فيه كثيرون باتجاه مدينة مايدوجورى، عاصمة ولاية بورنو، وإلى بلدة جيدام فى ولاية يوبى المجاورة، عبر آخرون الحدود إلى منطقة ديفا فى النيجر.

وأضاف المسؤول الأممى أنه "نظرًا لانعدام الأمن، يمثل وصول المساعدات الإنسانية تحديًا متناميًا فى أجزاء كثيرة من ولاية بورنو، حتى بالنسبة لموظفى المفوضية، الذين أُجبروا على الانتقال مؤقتًا من داماساك هذا الأسبوع".

وقال بالوش: "رغم التحديات، نحن على استعداد لمساعدة الأشخاص الذين نزحوا مؤخراً، ممن يمكننا الوصول إليهم"، محذرًا من أن العنف فى حوض بحيرة تشاد أدى إلى نزوح 3.3 مليون شخص، بينهم أكثر من 300 ألف لاجئ نيجيرى وحوالى 2.2 مليون نازح فى شمال شرق نيجيريا، وخاصة فى ولايات أداماوا وبورنو ويوبى، ما يحتاج إلى 128.4 مليون دولار أمريكى لتمويلهم.