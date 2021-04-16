جدة - نرمين السيد - يصوت مجلس الأمن الدولى، اليوم الجمعة، على مشروع قرار لتخويل آلية مراقبة وقف إطلاق النار فى ليبيا بنشر فريق مراقبين فى سرت، بحد أقصى 60 مراقبًا، وسط توقعات بأن تظهر نتيجة التصويت بعد ظهر اليوم.





وحسبما نقل موقع "218" الليبى، أعلنت البعثة الأممية فى مارس الماضى، وصول "فريق مصغر إلى ليبيا"، بغرض تأسيس آلية مراقبة لوقف إطلاق النار، وجمع المعلومات التى طلبها مجلس الأمن الدولى، ورفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وكان مجلس الأمن الدولى وافق، فى فبراير الماضى، بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار فى ليبيا، بناء على طلب الأمين العام أنطونيو جوتيريش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. مجلس الأمن يصوت على نشر مراقبين فى سرت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.