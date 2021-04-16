مصرع 21 مهاجرا إفريقيا إثر انقلاب قارب قبالة سواحل تونس

جدة - نرمين السيد - وكانت المنظمة الدولية للهجرة كشفت قبل يومين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب، كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل جيبوتى إلى 42 شخصًا، وهو الحادث الثانى من نوعه فى شهر واحد.
وقالت إيفون نديجى، المتحدثة باسم المنظمة، إنه من بين القتلى 16 طفلا، فيما تمكن 14 شخصا من النجاة بعد غرق القارب، حسبما أفادت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية.
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