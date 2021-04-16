الاستعلام عن المكافآت والإعانات الدراسية للطلاب بالشروط ومعرفة قيمة المكافأة

المكافآت والإعانات الدراسية للطلاب وكيفية الحصول على إعانات الدراسة للطلاب والتقديم على مكافآت الطلاب وطريقة الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية وشروط الحصول على المكافآت والإعانات الدراسية للطلاب وموعد صرف مكافآت الطلاب كل ذلك سنكتب عنه بالتفاصيل فى المقال الذي يشغل يهم الكثيرين خصوصاً فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اغلب المواطنين ولذلك يبحث الكثير عن تقديم يد العون من حكومة المملكة والمساعدة عن طريق إعانات الطلاب لرفع المعاناة عن كاهل الأسرة السعودية محدودة الدخل.

الفئات المستحقة للحصول على الإعانة الدراسية ومكافآت الطلاب

أكدت وزارة العليم فى المملكة أن الفئات التي تستحق المكافآت والإعانات الدراسية للطلاب هم:

الطلاب الذين يدرسون بالتربية بكافة مراحلها ” التهيئة – الابتدائية – متوسط – الثانوية”.

وفئات طلاب التربية المستحقون للإعانة الدراسية هم ” طلاب التربية الفكرية –

طلاب الأمل للصم – طلاب النور للمكفوفين – طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم لكل المراحل – طلاب دار التوحيد للمرحلة المتوسطة والثانوية – طلاب محو الأمية وتعليم الكبار المرحلة الابتدائية”.

الحاصلين على إعانة ” بدل اغتراب – أبناء المعلمين المتوفيين – القرى النائية – طلاب جبل رضوي”.

وكذلك الفئة المستفيدة من تعويضات الطلاب الذين يصابون أثناء الدراسة أو التدريب.

قيمة مكافأة الطلاب 1442

ويسعى الكثيرين لمعرفة قيمة مكافأة الطلاب والتي أقرتها وزارة التعليم بالمملكة وهى كالتالي:

مكافأة طلاب التربية الخاصة قيمتها 300 ريال شهرياً لطلاب القسم الخارجي للمرحلة الابتدائية وقيمة مكافأة طلاب القسم الداخلي 90 ريال شهرياً.

قيمة مكافأة المرحلة المتوسطة 375 ريال شهرياً لطلاب القسم الخارجي وتبلغ قيم مكافئة الطلاب بالقسم الداخلي 135 ريال شهرياً.

قسمة مكافئة طلاب المرحلة الثانوية 450 ريال شهرياً لطلاب القسم الخارجي وتبلغ قيمة مكافأة القسم الداخلي 300 ريال شهرياً.

الإعانات المالية تبلغ قيمتها (400 ريال لطلاب معاهد النور – 250 ريال شهرياً لطلاب مدارس تحفيظ القران الكريم الابتدائية و 500 ريال لطلاب المتوسط و 600 ريال للثانوية – 300 ريال شهريا لطلاب دار التوحيد المتوسطة و 375 شهريا للثانوية – 1000 ريال شهرياً لمحو الأمية وتعليم الكبار غير المنسوبين للدولة – 1000 ريال للطالب المتخرج والحاصل على الشهادة الابتدائية من محو الأمية).

الاستعلام عن مكافأة الطلاب برقم الهوية 1442

ويستطيع كافة الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن المكافأة الشهرية برقم الهوية ومعرفة المكافآت والإعانات الدراسية للطلاب عن طريق اتباع الخطوات التالية: