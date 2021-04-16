معروض مساعدة مالية للديوان الملكي للحصول على نفقة العلاج أو سداد دين أو قروض ميسرة

إن بالمملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من المواطنين السعوديين الذي هم بحاجة فعلية للمساعدة، وإن الديوان الملكي السعودي عادةً ما يحرص على مساعدة كل هؤلاء المواطنين وتقديم العون لهم لماسندتهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف الحياة من مأكل، ومشرب، ومأوى، ومساعدتهم أيضًا عند الحاجة لسداد دين معين، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لسداد دين.

الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لسداد دين

للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي يجب على المواطن الذي يحتاج إلى مساعدة فعلية أن يقوم بتقديم طلب للديوان الملكي، ويهدف هذا الطلب إلى جعل الديوان يساعد هذا المواطن ويسد عنه ديونه؛ فبدون تقديم هذا الطلب، لن يتمكن المواطن من الحصول على المساعَدة التي يحتاجها، ويشتمل الطلب المطلوب تقديمُهُ على نوعية الدين المُراد سدادُه. كما يشتمل أيضًا على جميع البيانات الشخصية التي تخص صاحب الطلب من اسم كامل، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف المحمول، وكذلك رقم إقامة صاحب الطلب.

من الضروري أيضًا في الطلب أن يتمَّ توضيحُ الظروف التي أجبرت صاحب الطلب على الوقوع في الدين، ويكون ذلك مُرفَقًا ببعض المستندات والأوراق الرسمية التي تثبت وتوضح المشكلة الواقع بها هذا الشخص، يجب على صاحب الطلب أن يتأكدَ جيدًا من جميع البيانات التي تمت كتابتُهَا، وأن يتأكد أيضًا من أن كل البيانات التي تخص المبلغ المطلوب والتي تمت كتابتُها في الطلب- مكتوبة بشكل سليم.

يجب على المواطِن بعد ذلك أن يقوم بإرسال هذا الطلب -بعد التأكُّد من جميع بياناته- إلى البريد الإلكتروني الذي يخص الديوان الملكي السعودي، سوف يحصل المواطن بعد ذلك على «رقم معاملة»، هذا الرقم يكون خاصًٌا فقط بهذا الطلب الذي قام المواطنُ بتقديمه، يستطيع المواطن من خلال رقم المعاملة أن يستعلمَ عن كل التفاصيل الجديدة التي تخص طلبه والرد عليه وما تم فيه بالضبط. كما إنه عن طريق هذا الرقم يستطيع المواطن أن يقوم بإرسال واستلام أي مراسلات تخص الطلب ويتبادلها بينه وبينه الديوان الملكي، يقوم الديوان الملكي بعد ذلك بفرز كل الطلبات التي يتم تقديمُها إليه، ثم يقوم بتقييمها لتحديد المواطنين الذين يحتاجون بالفعل للمساعدة.

معروض علاج: معالي وزير الديوان الملكي … أخاطب سيادتك اليوم لتقديم منحة علاج بشكل عاجل … أنا المدعو …. أعاني منذ فترة طويلة من مرض ” ذكر تفاصيل المرض” أعاق قدرتي على مواصلة العمل وأصبحت غير قادر على اعالة أسرتي وعندما توجهت إلى الأطباء أرشدوني إلى العلاج بالخارج… أرجو من سيادتكم بالموافقة على منحي قرض لتلقي العلاج في الخارج مع تقديم المستندات اللازمة التي تثبت الحالة المرضية. اسم صاحب الطلب/ رقم الهاتف الجوال/ معروض الحصول على قرض: أقدم بالغ تحياتي لسمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين…. أتقدم لسعادتكم بطلب للحصول على قرض مالي يساعدني على سداد ما تراكم عليه من ديون قد يهدد التخلف عن سدادها وقوعي في مشكلة كبيرة لا أستطيع تحملها. وأنا على يقين كامل بدعمكم الكبير لكافة أبناء الدولة وأرجو الموافقة على منحي القرض وسوف أقدم التعهدات اللازمة بالسداد حفظكم الله. وأدام الصحة والعافية لسمو الملك سلمان وحفظه لنا جميعًا.

صيغة معروض مساعدة مالية للديوان الملكي

معروض مساعدة مالية للديوان الملكي:

تحية طيبة للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ….. أتقدم بطلبي هذا اليوم راجيًا من جلالتكم الموافقة للحصول على دعم مادي لحل مشكلتي المالية. وأرجو من حضرة خام الحرمين مساعدتي حيث إنني رجل فقير لا يستطيع تحمل كل هذا العبء المادي الواقع علي وأقف أمامكم رافعًا شكوتي وطلبي ” توصيف المشكلة بشكل كامل” برجاء الاستجابة السريعة…. الاسم/ رقم الهاتف الجوال/

من الضروري للمواطن أن يقوم بإرفاق بعض الأدلة على مصداقيته.

يجب أن يقدم المواطن صورةً واضحةً لهويته الشخصية.

يجب على المواطن توضيح عنوان إقامته، بالإضافة إلى عنوان عمله إذا كان يعمل.

المستندات المطلوبة عند تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لسداد دين