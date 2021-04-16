النائب نضال الحياري : الحديث عن الاحداث الاخيرة من اختصاص الحكومة

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : اعتبر النائب نضال الحياري أنه لا جديد في ما طرحه رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع النواب أمس الاثنين لاطلاعهم عن مجريات الايام الاخيرة .

ورفض الحياري التعليق أو الحديث عما جرى في الاجتماع على اعتبار ان الحكومة هي المعنية بالتصريح حول الاحداث الاخيرة . شاهد : المصدر : المدينة نيوز

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