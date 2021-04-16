فنلندا والنمسا تعرضان استضافة قمة بايدن وبوتين

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب الرئيس الفنلندى سولى نينيستو، إن الدولة الواقعة فى شمال أوروبا وسبق أن استضافت قمة بين الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وبوتين عام 2018، "أبلغت كلاً من واشنطن وموسكو.. رغبتها فى تنظيم" اللقاء الأول بين الرئيسين.
وكان الرئيس الأمريكى عرض على نظيره الروسى أثناء مكالمة هاتفية، عقد قمة فى "دولة ثالثة خلال الأشهر المقبلة"، وهو الاقتراح الذى أكده الكرملين لكنه لم يوافق عليه بعد، على خلفية توترات حول أوكرانيا.
كما أعربت النمسا، اليوم الجمعة، عن استعدادها لاحتضان اللقاء فى حال رغبت واشنطن وموسكو فى ذلك، وقالت وزارة الخارجية النمساوية إن البلد "مستعد دائمًا لاستضافة محادثات رفيعة المستوى من جميع الأنواع. يعرف كلا الطرفان أننا جاهزون".
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