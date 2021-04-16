ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقل سيبرت عن ميركل قولها "يسعدنى تلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترا زينيكا" اليوم، شكراً لجميع المشاركين فى حملة التطعيم، التطعيم هو مفتاح التغلب على الوباء"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأفادت صحيفة ويلت الألمانية، أمس الخميس، بأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستتلقى لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة.

وتبلغ ميركل من العمر أكثر من 60 عامًا، وبذلك تكون جزءاً من مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاح "أسترازينيكا" فى ألمانيا.

هذا وقررت السلطات الصحية الألمانية، يوم 30 مارس الماضى، استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بدءاً من 31 مارس 2021، لتطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما فقط.

ويذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية أكدت يوم 6 أبريل، عقب دراسة تقارير عن إصابات بجلطات الدم بين عدد من الأشخاص اللذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، وإنهاء عدد من الدول الأوروبية استخدام اللقاح بشكل مؤقت، أن جلطات الدم غير العادية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدا للقاح، مشيرة إلى أن اللقاح فعال فى َمحاربة جائحة فيروس كورونا، مقابل انخفاض مضاعفاته الجانبية.