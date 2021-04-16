روسيا تدعو إلى تعميق العلاقات العسكرية مع ليبيا

جدة - نرمين السيد - أعربت روسيا، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بآفاق تجديد التعاون العسكرى مع ليبيا، وذلك بالتزامن مع استضافة وزير الدفاع سيرجى شويجو، لرئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال شويجو لرئيس الوزراء الليبى فى تصريحات نشرتها وزارة الدفاع الروسية: "أعتبر زيارتك إلى موسكو الخطوة الأولى باتجاه استئناف التعاون الكامل بين وزارتى دفاع البلدين". وأعرب شويجو عن أمله فى أن "يتجاوز الليبيون الأصدقاء لروسيا الأزمة المتواصلة منذ سنوات، والتى اندلعت نتيجة التدخل الخارجى الصارخ".

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