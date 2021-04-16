وفاء عامر تدخل على خط "خناقة" آيتن وريهام حجاج

كشفت الممثلة المصرية وفاء عامر عن وجود "طرف ثالث" من مصلحته تأجيج الخلافات بين الفنانين، خاصة ما وقع أخيرًا بين شقيقتها آيتن وزميلتها ريهام حجاج اللتين تشاركتا معًا بطولة مسلسل "وكل ما نفترق". وتحولت بعدها منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين الطرفين تصريحًا وتلميحًا.

وعبرت وفاء عامر في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" عن أسفها وحزنها لوصول العلاقة بين الزملاء إلى حد التراشق، نافية ما يشاع من أن شقيقتها آيتن تتكبر على زملائها أو تتجاوز بحقهم، مؤكدة أن هناك من يسعى لتأجيج هذه الخلافات.

وتابعت وفاء عامر: كيف يمكن أن تختلق آيتن أزمات مع ريهام، وهي التي أخبرتني بسعادتها بالعمل معها في عمل واحد، وكثيرًا ما كانتا تتبادلان الدعوات خلال الصيف الماضي؟!

وبشأن مصير الاتهامات المتبادلة بينهما أضافت: "الأمر الآن بيد نقابة المهن التمثيلية، وهي التي تفصل وتقرر من له الحق ليأخذه"، غير أنها ترفض توجيه أي اتهام إلى شقيقتها، مؤكدة أنها مجني عليها في هذا الأمر بشهادة كثيرين، وأنها لو كانت ترى الحق في صالح ريهام لوقفت إلى جوارها على حساب شقيقتها.

وعبرت وفاء عامر عن إعجابها بمسلسل "وكل ما نفترق"، مؤكدة أنه ورغم تسببه في اشتعال الخلاف بين شقيقتها وريهام حجاج إلا أنه عمل متميز بدراما تشويقية.

سعيدة بـ"لحم غزال"

من جانب آخر، عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بردود الفعل الأولية التي حققها مسلسل "لحم غزال" الذي تشارك به في سباق الدراما الرمضانية، والذي يدور في إطار اجتماعي حول أبرز المشاكل الأسرية في المجتمع المصري، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة وبطولة غادة عبد الرزاق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم.

وترفض وفاء الاحتكام إلى معيار "التريند" لقياس جودة العمل، مؤكدة أن العمل الجيد والسيناريو المتميز وفريق العمل المتناغم هو الذي يحقق النجاح بصرف النظر عن صعوده تريندات التواصل الاجتماعي أم لا.

كما كشفت عن قراءتها عدد من السيناريوهات الدرامية خلال الفترة الحالية لتختار ما يناسبها استعداداً لبدء التصوير بعد عيد الفطر، رافضة الكشف عن ماهية هذه الأعمال لكونها سيناريوهات لم تستقر بعد على ما ستختاره منها.