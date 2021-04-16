خرق إسرائيلى مزدوج للأجواء والمياه اللبنانية

جدة - نرمين السيد - خرقت طائرتا استطلاع إسرائيليتان الأجواء اللبنانية، أمس واليوم الجمعة، حيث نفذتا طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب والشمال، كما خرق زورقان بحريان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية، أمس الخميس، قبالة منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.





وبحسب البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبنانى، اليوم الجمعة، فإنه "بتاريخ 15/ 4/ 2021 الساعة 50.15، ولغاية تاريخ 16/ 4/ 2021 الساعة 15.3، تم تسجيل خرقين جويين نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلى، تخللهما طيران دائرى فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك (شرق لبنان)".

وأشار البيان إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان (يونيفيل)".

وذكر بيان منفصل لقيادة الجيش اللبنانى، أنه "بتاريخ 15/ 4/ 2021/ اعتبارًا من الساعة 40.2، ولغاية الساعة 47.17، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأضاف البيان، أنه "يجرى متابعة موضوع الخرقين أيضًا بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان".