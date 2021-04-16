وبحسب البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبنانى، اليوم الجمعة، فإنه "بتاريخ 15/ 4/ 2021 الساعة 50.15، ولغاية تاريخ 16/ 4/ 2021 الساعة 15.3، تم تسجيل خرقين جويين نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلى، تخللهما طيران دائرى فوق مناطق الجنوب، رياق وبعلبك (شرق لبنان)".
وأشار البيان إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان (يونيفيل)".
وذكر بيان منفصل لقيادة الجيش اللبنانى، أنه "بتاريخ 15/ 4/ 2021/ اعتبارًا من الساعة 40.2، ولغاية الساعة 47.17، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 203 أمتار، حيث أقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".
وأضاف البيان، أنه "يجرى متابعة موضوع الخرقين أيضًا بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خرق إسرائيلى مزدوج للأجواء والمياه اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.