أمريكا : قد نفكر بزيادة وجودنا العسكرى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى أوكرانيا، كريستينا كوين، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستدرس زيادة الوجود الدائم للجيش الأمريكى فى أوكرانيا إذا لزم الأمر، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".





وأضافت كوين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميجال: "لدينا وجود دائم مؤلف من 160 جنديا أمريكيا متواجدون هنا (أوكرانيا) على أساس دائم، ووفقًا لتقديراتنا، فإذا تطلبت الحاجة زيادتهم (عدد الجنود). سننظر فى هذه القضية".

وأشارت كوين إلى أن الولايات المتحدة وشركائها يراقبون الوضع فى أوكرانيا "عن كثب".

وقال رئيس الوزراء الأوكرانى إن كييف تطلب من الولايات المتحدة توسيع برنامج التدريب للجيش الأوكرانى.

وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوضحت الخميس الماضى، أن قيام حلف شمال الأطلسى بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساعد فى تسوية الوضع فى دونباس.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نعتقد أن الإمدادات إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو، بما فى ذلك تركيا، من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما فيها الطائرات المسيرة، لا تسهم فى تسوية سلمية للصراع فى دونباس".