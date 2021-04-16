طريقة عمل تصريح العمرة 1442 عبر تطبيق اعتمرنا على الجوال في أسرع وقت ممكن

طريقة عمل تصريح العمر عبر تطبيق اعتمرنا، بعد انتشار الوباء في العام الماضي، انقطعت حركة العمرة في السعودية ولكن في نهايات العام الماضي وبدايات 2021 بدأت حركة العمرة تعود بالتدريج، وأصبحت محدودة أي أنك لن تستطيع الذهاب في أي وقت شئت للحرم المكي للقيام بشعائر العمرة، وأصبح عليك بعمل تصريح عمرة لكي تقوم بالعمرة، وفي هذا المقال سنوافيكم بتفاصيل استخراج تصاريح العمرة إلكترونيا باستخدام تطبيق اعتمرنا الخاص بالمعتمرين بالمملكة العربية السعودية.

طريقة عمل تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا

وعمل تصريح العمرة لن يكون بالصعوبة التي تتخيلها، حيث يمكنك عمل تصريح العمرة بكل سهولة عبر تطبيق اعتمرنا على الجوال سواء كان أندرويد أو أيفون، تابع معي لتتعرف على طريقة عمل تصريح العمرة عبر الجوال.

أولا قم بتثبيت تطبيق اعتمرنا من خلال المتجر على هاتفك سواء كان أندرويد أو ايفون.

قم بفتح التطبيق واختر اللغة (عربية، إنجليزية) ثم اضغط على استمرار continue.

قم بالضغط على تسجيل مستخدم جديد في حالة عدم وجود حساب لك في التطبيق.

اختر نوع المستخدم من القائمة بالأعلى (مواطن أو مقيم، خليجي، معتمر خارجي).

قم بتعبئة البيانات الخاصة بك.

اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

اضغط على تسجيل.

بعدها سيتم إرسال رسالة تأكيد لرقم الجوال الذي سجلت به.

قم بإدخال رمز التحقق وبعدها تكون قد سجلت حسابا في تطبيق اعتمرنا.

ستنتقل إلى شاشة أخرى سيظهر لك اسمك قم بالتحديد عليه، وفي حالة وجود مرافقين آخرين اضغط على إضافة مرافق.

في حالة وجود مرافق قم بتعبئة البيانات الخاصة به ثم اضغط على إضافة.

اضغط على استمرار.

اختر اليوم الذي تريد عمل العمرة به، ثم قم بتحديد الفترة التي ستقوم بها بعمل العمرة.

بعدها قم باختيار منطقة التجمع.

قم بالضغط على زر التعهد على الاطلاع على التعليمات.

اضغط على استمرار.

وبعدها ستحصل على الباركود الخاص بالتصريح الخاص بك ورقم الحجز الخاص بك.

وهكذا تكون قد تعرفنا على طريقة عمل تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا على الجوال 1442، نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابكم، لتتعرف على الشروط الجديدة الخاصة بالعمرة في رمضان عام 1442 اضغط على الرابط وزارة الحج والعمرة تعلن عن شروط عمرة رمضان 1442 وكيفية الحجز.

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