Noor Results – نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق شهادات الطلاب 1442 ابتدائي

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق يوفر لنا نتائج الطلاب ابتدائي وكافة المراحل للفصل الثاني، وقد تواصلت لليوم الثاني على التوالي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني عن بُعد لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر “منصة مدرستي” بدءاً من الساعة 3 حتى 5 عصراً، وتتوفر نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 عبر رابط نظام نور للنتائج الخميس المقبل مع نهاية الاختبارات.

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية 1442

انطلقت الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك ليتم استكمال عملية التقويم التي تمت خلال مرحلة الفصول الافتراضية بالأسابيع الماضية، حيث تم تنفيذ أكثر من 500 مليون اختبار تم إنشاؤها للطلاب والطالبات في “منصة مدرستي” حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني، وفور انتهاء فترة الاختبارات ستتوفر نتائج نظام نور بالسجل المدني للطالب.

أكدت وزارة التعليم على أهمية تفعيل أدوار المعلمين والمرشدين وقادة المدارس في تهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات عن بُعد، وتفعيل دور الإشراف الإلكتروني لمتابعة أعمال التقويم والقياس التي تتم للطلاب والطالبات؛ وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، وأضافت أن بداية الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية يكون يوم 6 رمضان الأحد 18 من أبريل 2021.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يمكنكم التعرف علي النتائج للطلاب برقم الهوية الوطنية عن طريق الخطوات الآتية، حيث يتوفر لكم شهادات الطلاب المرحلة الابتدائية عن طريق:

الدخول إلي رابط الموقع الإلكتروني، موقع برنامج نور التعليمي.

يقوم ولي الأمر، أو المستخدم باختيار تسجيل جديد إذا كان يرغب.

يتم إكمال البيانات لإكمال التسجيل من أجل إشعار الدرجات.

يمكن تسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب مسبق علي الموقع.

يتوفر من نفس الرابط السابق موقع نتائج نور بالهوية فقط عند ظهور النتائج.

كما يمكنكم التسجيل للطلاب المستجدين من نفس الرابط.

نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية

قبل إصدار نتائج نور بالهوية فقط للابتدائي، نعلمكم أن بداية اختبارات المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 رمضان، وتواصل إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات متابعة تنفيذ حصص المراجعة للمناهج الدراسية، وذلك لجميع الطلاب والطالبات المسجلين في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك استمرار عمليات القياس والتقويم عن بُعد في جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وأن موعد نتائج الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية سيكون الخميس 17-9-1442 عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442.