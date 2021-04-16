ادعية رمضان المستجابة 1442 ومواعيد صلاة الفجر والمغرب اليوم فى السعودية

ادعية رمضان المستجابة 1442 بعد حلول شهر رمضان الكريم الذي يعتبر من أعظم شهور السنة الهجرية التي تنظره الأمة الإسلامية في كافة أنحاء العالم، من أجل القيام بتأدية ركنين مهمين من أركان الإسلام وهم الصوم والزكاة، لذلك تزداد مهام البحث عنه بشكل يومي فيما يتعلق بمعرفة أجمل الأدعية التي تناسب ترديدها خلال شهر رمضان الكريم راغبين أن يكون لنا به دعوة مستجابة فالصائم دعوة لا ترد، فضلاً عن العشر الأواخر من شهر رمضان الذي بها ليلة القدر خير من ألف شهر، ونحن سوف نعرض لكم أبرز أدعية مستجابة خلال شهر رمضان.

ادعية رمضان المستجابة 1442

من أهم الأمور الدينية التي نتبعها على مدار اليوم وتساعد في التقرب بين الله وعباده المسلمين وبالأخص خلال شهر رمضان الكريم، فهي من أهم الأوقات التي يزداد بها استجابة الدعاء، وقد وصانا الله ورسوله الكريم به، ويعد شهر رمضان شهر الأعمال الصالحة وبه الكثير من الأمور الدينية منها صلاة التراويح بالمساجد وقيام الليل والصوم وإكثار الدعاء والصلاة على النبي، كما أنه من أشهر لسنة التي نصل به الرحم ويزداد به العزائم، ويأتي معه الكثير من الخير والحب والود عن باقي شهور السنة، حيث أنه شهر البركة والخير، وبه تنزل رحمات من عند الله وتفتح به أبواب الجنة ويقبل توبة المذنبين وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين.

دعاء صلاة التراويح

ندعوك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا وتنزل علينا رحمتك وأن تعتق رقابتنا من النار، واللهم أجعل لنا ليلة القدر إيماناً واحتساباً، وأجعل صيامناً مقبولاً، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم أشفي مرضانا ومرض المسلمين أجمعين، وارفع مقتك وغضبك عنا وارفع عنا البلاء والوباء يا الله.

الله اغفر لي ولولدي وارحمهما كما رباني صغيراً وأجعلني بار بهم بحياتهم وبعد مماتهم.