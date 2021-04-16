مشروب السوبيا المصري بنكهات مختلفة

يعد مشروب السوبيا المصري من أفضل المشروبات وأشهرها من بين مشروبات شهر رمضان المبارك حيث يحب الجميع تناول شراء هذا المشروب من المحلات ومن الباعة المتجولين وتناوله فور أذان المغرب لإنهاء الصيام أو بعد الإفطار لروى عطشهم ،بدلاً من شراء هذا المشروب من المحلات تابعي معنا في هذا المقال فسنطلعك على طريقة سهلة لعمل المشروب بنكهات مختلفة. مشروب السوبيا المصري طريقة عمل السوبيا بالفانيليا: مشروب السوبيا المصري طريقة عمل السوبيا بالفانيليا: تحتاجين إلى: نصف كيلو من اللبن السائل كامل الدسم

رشة من الفانيليا البودر أو السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودر السوبيا. خطوات تحضير المشروب: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من اللبن ومسحوق السوبيا. اخلطي المكونات على سرعة متوسطة ثم أضيفي كلاً من السكر والفانيليا. يتم خلط كل المكونات معاً حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات تماماً. ضعي المشروب في وعاء أو إبريق وأدخليه الثلاجة. وزعي المشروب في أكواب التقديم ثم قدميه بارد. يمكنك إضافة مكعبات ثلج للتبريد السريع إذا أردت. مشروب السوبيا المصري بجوز الهند: مشروب السوبيا المصري بجوز الهند: تحتاجين إلى: أربع أكواب من اللبن السائل.

نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد المناسب للطهى.

سبع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. خطوات تحضير المشروب: اخلطي اللبن مع جوز الهند في الخلاط حتى يختلط جوز الهند تماماً. أضيفي السكر واخلطي إلى أن يذوب السكر. يضاف ماء الورد وتخلط كل المكونات معاً حتى يتكون مشروب متجانس. تحققي من نكهة المشروب ويمكنك إضافة المزيد من جوز الهند أو السكر إذا رغبت في زيادة النكهة. ضعي المشروب في كئوس التقديم ثم أضيفي مكعبات من الثلج إلى كل كوب ورشة من جوز الهند في الأعلى للتزيين. الوسوم

يعد مشروب السوبيا المصري من أفضل المشروبات وأشهرها من بين مشروبات شهر رمضان المبارك حيث يحب الجميع تناول شراء هذا المشروب من المحلات ومن الباعة المتجولين وتناوله فور أذان المغرب لإنهاء الصيام أو بعد الإفطار لروى عطشهم ،بدلاً من شراء هذا المشروب من المحلات تابعي معنا في هذا المقال فسنطلعك على طريقة سهلة لعمل المشروب بنكهات مختلفة. مشروب السوبيا المصري طريقة عمل السوبيا بالفانيليا: مشروب السوبيا المصري طريقة عمل السوبيا بالفانيليا: تحتاجين إلى: نصف كيلو من اللبن السائل كامل الدسم

رشة من الفانيليا البودر أو السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودر السوبيا. خطوات تحضير المشروب: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من اللبن ومسحوق السوبيا. اخلطي المكونات على سرعة متوسطة ثم أضيفي كلاً من السكر والفانيليا. يتم خلط كل المكونات معاً حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات تماماً. ضعي المشروب في وعاء أو إبريق وأدخليه الثلاجة. وزعي المشروب في أكواب التقديم ثم قدميه بارد. يمكنك إضافة مكعبات ثلج للتبريد السريع إذا أردت. مشروب السوبيا المصري بجوز الهند: مشروب السوبيا المصري بجوز الهند: تحتاجين إلى: أربع أكواب من اللبن السائل.

نصف ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد المناسب للطهى.

سبع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. خطوات تحضير المشروب: اخلطي اللبن مع جوز الهند في الخلاط حتى يختلط جوز الهند تماماً. أضيفي السكر واخلطي إلى أن يذوب السكر. يضاف ماء الورد وتخلط كل المكونات معاً حتى يتكون مشروب متجانس. تحققي من نكهة المشروب ويمكنك إضافة المزيد من جوز الهند أو السكر إذا رغبت في زيادة النكهة. ضعي المشروب في كئوس التقديم ثم أضيفي مكعبات من الثلج إلى كل كوب ورشة من جوز الهند في الأعلى للتزيين.

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