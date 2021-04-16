ردا على العقوبات. موسكو تلوح بطرد 10 دبلوماسيين أميركيين

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن موسكو ستطالب عشرة دبلوماسيين أميركيين مغادرة البلاد ردا على العقوبات الأميركية على روسيا.
وقال الوزير الروسي إن بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين في الإدارة الأميركية، قائلا "سنشر اليوم قائمة تضم 8 مسؤولين في إدارة واشنطن سيدرجون على لائحة العقوبات".
كشف أن موسكو ستبدأ إجراءات منع توظيف المواطنين الروس أو مواطني الدول الأخرى بالممثليات الأميركية بروسيا.
وأردف قائلا "في حالة استمرار واشنطن بمبادلتنا المجاملات، فإن روسيا ستطلب من الأمريكيين خفض عدد دبلوماسييهم في روسيا إلى 300."
وأكد لافروف أن موسكو ستتخذ خطوات لمنع ووقف أنشطة منظمات أميركية غير حكومية من التدخل في السياسة الروسية.
وتابع قائلا إنه "بالرغم من أن روسيا لديها القدرة على اتخاذ إجراءات مؤلمة ضد مصالح أميركية في روسيا، فإنها لن تتحرك على الفور للقيام بذلك.
تأتي الخطوة بعد الكثير من العقوبات الجديدة على روسيا أعلنته هذا الأسبوع إدارة الرئيس جو بايدن.
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