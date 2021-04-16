أخبار اليمن : الأرصاد يحذر سكان 10 محافظات من تقلبات جوية طارئة

الأرصاد يحذر سكان 10 محافظات من تقلبات جوية طارئة
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تقلبات جوية طارئة وأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أن أمطاراً متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية ستهطل خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوباَ حتى صعدة شمالاً لمحافظات صنعاء، عمران، ذمار، صعدة، حجة، المحويت، إب، تعز وريمة.
وأشار إلى أن الأمطار قد تشمل أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والسهول المحاذية للسواحل الغربية.
ووفقاً للمركز من المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية خاصة على أجزاء من محافظات الضالع، لحج، أبين، البيضاء وشبوة.
وأفاد المركز بأن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة أثناء النهار على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33 – 38 درجة مئوية.
وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في محطات الرصد الجوي بلغت في إب 8,2 ملم، و في المعافر بتعز 5,6 ملم، و 1,2 ملم في صعدة.
ولفت المركز إلى هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية وكانت أغلبها خارج نطاق محطات الرصد الجوي .
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