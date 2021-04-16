طرق الاستعلام عن دعم عمال المياومة بالأردن، اقترب الموعد المحدد لصرف دعم عمال المياومة لشهر أبريل الجاري، وقد ظهر هذا البرنامج الداعم لأصحاب العمل غير المنتظم تزامنا مع جائحة كورونا لدعم المتضررين من الجائحة، وتقديم الدعم لهؤلاء الأفراد حتى يتمكنوا من تلبية كافة احتياجاتهم الأساسية، ويأتي ذلك انطلاقا من خوف الدولة على أبنائها المواطنين ومساعدتهم على تخطي هذه الأزمة دون إحداث أثر يذكر، واستطاع هذا البرنامج دعم ما يقرب من 100 ألف أسرة بدعم قدره 100 مليون دينار.

كيفية الاستعلام عن دعم عمال المياومة إلكترونياً

يتساءل الكثير من مواطني الأردن عن كيفية الاستعلام عن دعم عمال المياومة، والذي أطلقته للمتضررين من أصحاب الأعمال التجارية، حيث قام صندوق المعونة الوطنية بصرف الدعم على دفعات، ويمكن الاستعلام إلكترونياً كما يلي:

زيارة الموقع الخاص بدعم عمال المياومة عبر صندوق المعونة الوطنية.

اختيار خدمة تقديم طلب تظلم.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد من الدعم ( رقم الهوية، الرقم الوطني، رقم الهاتف).

الضغط على تسجيل الطلب.

طرق الاستعلام عن دعم عمال المياومة

قام صندوق المعونة الوطنية بتوفير عدة طرق للاستعلام عن كافة التساؤلات الخاصة بدعم عمال المياومة، والإجابة عليها بإحدى هذه الطرق:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدعم عمال المياومة عبر صندوق المعونة الوطنية.

الاتصال برقم الدعم 065008080 ليتواصل معك أحد ممثلي الخدمة والرد على استفساراتك.

إرسال رسالة نصية إلى صندوق المعونة الوطنية على رقم 94444 تحمل الرقم 180.

شروط الحصول على دعم عمال المياومة

ألا يكون من المستفيدين من الضمان الإجتماعي.

ألا يكون مسجل له سيارة عمومي أو نقل مشترك أو عقارات.

أن تكون زوجة المتقدم غير موظفه.

ألا يكون قد حصل على فيزا سياحية خلال 3 الأشهر الماضية.

ألا يكون من أبناء موظفي القطاعات الحكومية.