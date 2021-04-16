ميركل وماكرون وزيلينسكى يدعون روسيا لسحب قواتها عند حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسى إيماويل ماكرون، ورئيس أوكرانيا زيلينسكى، اليوم الجمعة، إلى سحب القوات الروسية المنتشرة عند حدود أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





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