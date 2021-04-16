نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيتكوين العملة الرقمية المشفرة سعرها مقابل الريال وحكم التعامل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتكوين ، سنتعرف في مقالتنا اليوم عن أشهر العملات الجديدة التي لفتت أنتباه الكثيرين حول شكل المال منها الجديد، حيث من خلالها يمكنك أن تحقق الأرباح، فهي العملة الوحيدة التي لا تمتلك البنوك عليها سلطة، لا أحد يمكنه أن يدير تلك الشبكة الغريبة المبتكرة، ويمكن للجميع دخول والمشاركة في شبكة البت كوين، والتي تعتبر عملة رقمية مشفرة، فوجه الاختلاف بينها وبين العملات الورقية المعروفة أنها لا تخضع إلي أي رقابة، مع أن عند بدء أطلاق البيت كوين في بداية الأمر كان باعتبارها وسيلة إلي الدفع فقط، وبدأ يعتمد علي بيت كوين ك سلعة أستثمارية مثل الذهب، وتتميز آلية عمل عملة البيتكوين علي مرحلتين تسلسل بيانات وتعدين التي تقوم علي أساس تأمين مرحلة البيانات من قبل.

البيتكوين

أثارت هذه العملة الجديدة جدل حول سعرها المبالغ به مقابل لجميع العملات الورقية المعروفة، وهل حلال التعامل بها؟!، وهل توافق الشروط والميزات التي لابد أن تحتوي عليها النقود ؟! وهذا ما سنقوم بتوضيحه الآن سعر بيت كوين مقابل الدولار و سعر بت كوين مقابل الريال السعودي، وحكم التعامل بعملة البت كوين المشفرة .

سعر البت كوين مقابل الدولار

يصل سعر العملة المشفرة البت كوين مقابل الدولار الأمريكي إلي 62.641.30، وهذا مبلغ هائل بالعملة الورقية.

سعر بيتكوين مقابل الريال السعودي

يصل سعر عملة بيتكوين المشفرة مقابل الريال السعودي إلي 234.918.59 .

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حكم التعامل بالبيتكوين

أوضح كبار علماء المملكة العربية السعودية، وأوصي بتحريم العملة؛ بسبب عدم احتوائها علي المميزات التي تكمن عليها العملات الورقية، والتي تتم في إطار جهات تضمن التعامل بها وهي :

العملة مستودع إلي ثروة.

مبنية علي قبول العام.

معيار للتقويم .

القنوات الناقلة لدوري ابطال اسيا ومنصة GSA السعودية.

وهذا لا يتوافر في العملة المشفرة بت كوين بسبب إتاحتها للجميع، وعدم خضوعها إلي جهات المراقبة، بذلك قد نكون أوضحنا في مقالنا كل التفاصيل عن البيتكوين.