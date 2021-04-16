كيفية استرشاد الكهرباء المستهلكة الشهرية

في الفترة الأخيرة تم الإعلان عن العديد من الخطوات التي تساعد جميع المواطنين على توفير الوقت والجهد في خفض قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة، وهذا لكي يتم ضمان استمرار المواطن المستفيد في الشرائح التي تحصل على دعم من الدولة وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين، حيث أن ألا يتعدى الاستهلاك الشهري حوالي 650 كيلو وات ساعة، ولذلك من خلال موقع ثقفني نوضح لكم خطوات توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.

يجب على المستفيد عدم إنارة المصابيح طوال اليوم. عند الخروج من الغرفة يجب إغلاق المصباح مباشرةً. يجب على المواطنين استخدام اللمبات الموفرة للطاقة الكهربائية. في حالة استخدام غسالة الملابس لا يتم تشغيلها إلا إذا كانت ممتلاه. يجب على المواطن عدم تشغيل السخان الكهربائي طول اليوم، يمكن على المواطن تشغيل السخان قبل الاستخدام بحوالي ساعة فقط. يجب على المواطن التأكد من إغلاق الثلاجة جيداََ، حتى لا يتم تسريب الهواء البارد. يجب إغلاق التلفزيون بعد الانتهاء من الاستخدام من التغذية الكهربائية (الفيشة). يجب فصل التغذية الكهربائية عن كل الأجهزة الكهربائية في المنزل عند الانتهاء من الاستخدام.

خطوات توفير الاستهلاك الشهري :

ومن الجدير بالذكر أن يجب على جميع المواطنين إضافة طبقات من العزل إلى منزلك، ولذلك لم يساعد هذا على كل أنواع التدفئة، ويجب أسفل ألواح الأرضية، في هذه الحالة يؤدي إلى انخفاض فواتير الكهرباء، حيث أن هذا يؤدي إلى اعتماد أنواع الماء الساخن، من خلال الانابيب مثلاً، وهذا يساعد على السخونة لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك يجب على المستفيد استخدام شرائح الطاقة الذكية الخاصة به.

بالإضافة إلى ذلك أن يجب على جميع المواطنين إغلاق جهاز التليفزيون، والكمبيوتر، والشاشة، والكاسيت بعد الانتهاء من المشاهدة مباشرةً، ويجب فصل التغذية الكهربائية من الفيشة نفسها (التغذية الكهربائية).