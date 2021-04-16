شروط تمويل سيارة بنك التسليف وما هو نطاق تمويل السيارات في بنك التسليف

شروط تمويل سيارة بنك التسليف والادخار السعودي، وما هو نطاق تمويل السيارات في بنك التسليف والمستندات المطلوبة للتقديم على طلب تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية، نوضح لكم في موضوعنا كافة الإجابات بالتفصيل على تلك التساؤلات التي تشغل بال العديد من المواطنين محدودي الدخل، والذين يرغبون في شراء سيارة من خلال تمويل بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم تسهيلات عديدة للمواطنين عبر قرض السيارة، والذي بدوره يأتي ضمن مجموعة القروض وبرامج التمويل الاجتماعي الداعمة للمواطن السعودي، مثل منتجات تمويل الزواج والأسرة والأرامل ودعم العمل الحر، وهو الهدف الأول لبنك التنمية الاجتماعية الذي يسعى دائماً إلى دعم المواطن والارتقاء بحياته من خلال تلك البرامج، التي يتم توفيرها بدون هامش ربح وبدون مصروفات إدارية في معظم الأحيان طبقاً لرؤية ورسالة بنك التسليف.

تمويل سيارة بنك التسليف والادخار

تمويل السيارات المقدم من بنك التسليف والادخار أو بنك التنمية الاجتماعية بمسماه الجديد، يوفره البنك بشروط ميسرة مع تسهيلات في إجراءات سداد أقساط القرض ويستهدف المواطنين السعوديين من محددي الدخل، ممن يرغبون في شراء سيارة تساعدهم كفرصة عمل جديدة في تلبية احتياجاتهم ومصروفاتهم، حيث يتضمن البرنامج تمويل سيارات الأجرة العامة والخاصة بالاضافة إلى سيارات النقل المدرسي، ليضمن بذلك تلبية متطلبات كافة شرائح المواطنين من محدودي الدخل.

شروط قرض السيارة من بنك التنمية

اشترط بنك التسليف عدد من المعايير والشروط لضمان أهلية العميل المتقدم بطلب تمويل سيارة بنك التسليف، وجاءت أبرز شروط البنك للموافقة على طلب التمويل الذي يمتد لمدة 5 سنوات كالتالي:

يقوم العميل بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية وتقديم طلب التمويل مباشرة مع تجهيز المستندات المطلوبة والتي سنوضحها في السطور القادمة.

يشترط على العميل ألا يكون لديه مخالفات مرورية ، كما يجب أن يمتلك رخصة سارية الصلاحية مع النجاح في اجتياز الفحص الائتماني.

يجب على المتقدم بطلب تمويل سيارات من بنك التسليف أن يقوم بالتسجيل والعمل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المرخصة في المملكة، على ألا تقل ساعات العمل يومياً عن 8 ساعات.

تبلغ قيمة الرسوم التي يطلبها بنك التسليف حوالي أربعة آلاف ريال سعودي، ويتم إضافة هذا المبلغ إلى إجمالي قيمة تمويل السيارة.

يجب أن يلتزم العميل بكافة بنود التمويل لأن الإخلال بتلك البنود تعطي الحق للبنك في الحجز على السيارة والمطالبة بمبلغ القرض.

يتم مراجعة الطلب ومعالجته من قبل المختصين والرد على طلبك بعد 30 يوم، وقد يطلب منك البنك بعض المعلومات الائتمانية الإضافية من العميل.

بنك التسليف يعتبر غير مسؤول على أي تعويضات في حالة عدم تجديد وثيقة التأمين، وكذلك غير مسؤول عن أي مخالفات مرورية أو جنائية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

طلب بنك التنمية الاجتماعية من المواطن الذي يرغب في الحصول على تمويل السيارة، أن يقوم بإحضار عدد من الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات القرض والتمكن من الحصول عليه بسهولة وهي:

إثبات العنوان الوطني للمتقدم بطلب الحصول على قرض السيارة. رقم الآيبان الشخصي للعميل، بالاضافة إلى رقم الجوال المسجل في منصة أبشر صورة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

نطاق تمويل السيارات في بنك التسليف

كما ذكرنا فقد تضمن برنامج تمويل سيارة بنك التسليف ثلاث فئات من السيارات، هي سيارات الأجرة الخاصة والعامة والسيارات المخصصة للنقل المدرسي، وقام بنك التسليف بتحديد نطاق التمويل لتلك الفئات الثلاث وتوضيح أقصى حد تمويلي يمكن الحصول عليه لكل فئة، فقد تقرر أن يكون الحد الأعلى للتمويل 150 ألف ريال في حالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة، و100 ألف ريال في حالة تمويل سيارات الأجرة العامة، بينما يصل نطاق التمويل إلى 200 ألف ريال سعودي في حالة طلب تمويل السيارات المخصصة للنقل المدرسي.

في نهاية تقريرنا نرجو أن نكون قد وُفقنا في إجابة كافة الاستفسارات والتساؤلات حول برنامج تمويل السيارة من بنك التنمية، حيث أوضحنا لكم كافة التفاصيل حول شروط قرض السيارة والمستندات اللازمة للحصول على القرض، كما ذكرنا نطاق تمويل السيارات الذي حدده بنك التنمية الاجتماعية بالنسبة للفئات الثلاث من السيارات المتاحة للتمويل من قبل البرنامج.