بداية اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الثاني 1442 في المملكة

العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون عن بداية اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني 1442، وهذه الأيام يبدأ طلاب المراحل المختلفة عن موعد الاختبارات النهائية للترم الثاني، ويرغبون أيضا في معرفة هل الاختبارات النهائية ستكون في شهر رمضان أم بعد الشهر الكريم، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف عن موعد الاختبارات النهائية للمراحل المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السعودية.

بداية اختبارات المتوسطة والثانوية الفصل الثاني

حسب ما جاءت به وزارة التعليم السعودية ومن خلال التقويم الدراسي 1442، سيكون موعد تقديم الاختبارات النهائية عقب عيد الفطر المبارك، ولكن جاء قرار و أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بتقديم موعد بداية اختبارات المتوسطة والثانوية للطلبه والطالبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة داخل المملكة، وسوف يكون موعد الاختبارات النهائية 1442 بداية شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا الأمر الملكي باهتمام الملك سلمان بالطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية والتدريب المهني والتقني أيضا.

عقب إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين عن تقديم موعد اختبارات المراحل التعليمية وخصوصا المرحلة ألمتوسطة والثانوية، اصبح الطلاب وأولياء الأمور يرغبون في معرفة موعد الاختبارات النهائية، حيث كان الأمر الملكي جاء لطلاب المرحلة الابتدائية والثانوية والمتوسطة، وسوف يكون موعد اختبارك الترم الثاني 1442 لطلاب المتوسطة والثانوية يوم الأحد السادس من شهر رمضان 1442 الموافق الثامن عشر من شهر أبريل 2021 بالمملكة.

بدا العد التنازلي للطلبه والطالبات من اجل الدخول إلى الاختبارات في كل وقت ومعرفة الوقت المتبقي على بداية اختبارات المتوسطة والثانوية للترم الثاني 1442، وكان موعد إعلان الاختبارات قد تم إعلانه بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين، ولهذا سوف نتابع من خلال هذه المقالة العد التنازلي للامتحانات والوقت المتبقي على موعد الاختبارات النهائية للطلاب، وسوف تصبح الاختبارات في الأيام الأولي من شهر رمضان المبارك.